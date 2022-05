[Video] – Insigne, prima la festa in campo, poi quella in famiglia

Ultima insieme a tutti. Tifosi e famiglia. Il “mondo” di Lorenzo Insigne ieri era allo stadio. La maglia azzurra numero 24, era la protagonista. In campo e sugli spalti. Dopo la gara si festeggia. A tavola, in un ristorante di Posillipo, a strapiombo sul mare. Il capitano sorride in famiglia, party dopo la vittoria sul Genoa tra canzoni e emozioni ancora da alleggerire dopo il pomeriggio del Maradona. Dal prossimo luglio diventerà un calciatore del Toronto in MLS e questo pomeriggio ha salutato con la sua ultima partita interna i tifosi del Napoli.

