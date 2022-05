Ulivieri: “VAR a chiamata? Non penso che sia una buona idea”

Il presidente dell’AIA, l’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Radio Rai, soffermandosi sulle ultime notizie in merito al VAR. “VAR a chiamata? Non penso che sia una buona idea, non ce n’è bisogno e i ritmi si abbasserebbero ancora. Fino all’anno scorso si fischiava di continuo, mentre ora si tende a far correre di più. Per questo qualche contestazione da parte degli allenatori ci può stare, ma il calcio ha bisogno di ritmo e noi allenatori dobbiamo essere più calmi. Dobbiamo cercare di comportarci meglio, lo stiamo facendo ma credo solo che si sia trattata di una annata particolare. Scudetto? E’ stato un campionato appassionante fino alla fine, sia in testa che in coda. Il calendario ha favorito questo andamento e sarà bellissimo da vedere: favorito è il Milan”.