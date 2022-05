UFFICIALE – Spezia-Napoli, novità per i tifosi azzurri

In riferimento al match Spezia-Napoli, 38esima giornata di Serie A, in programma allo stadio Alberto Picco, in programma domenica 22 maggio alle ore 12:30, lo Spezia Calcio informa che le autorità locali hanno disposto l’apertura delle vendite, per il settore ospiti, sui canali on line (vivaticket.it) e presso tutte le ricevitorie; inoltre, per l’acquisto degli stessi, non sarà più necessario il possesso della fidelity card del Napoli.

La vendita libera dei tagliandi partirà domani mattina e terminerà alle ore 19:00 di sabato 21 maggio.

Settore Ospiti: Intero (prezzo unico): 30 €

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio: https://www.acspezia.com/media/files/f1529852f236c6a3bd72fc71f5bd43a5.pdf

Regolamento d’uso stadio: https://www.acspezia.com/media/files/a17756744986279a18cf283fb76bd791.pdf

Normativa striscioni: https://www.acspezia.com/it/normativa-striscioni.890.html

Fonte: sscnapoli.it