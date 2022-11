SERIE B FEMMINILE – Cortefranca-Como Women 1-3, la squadra di de la Fuente ad un passo dalla promozione

Il Como Women, dopo una lunga rincorsa, ritorna al primo posto nel campionato di serie B, ad un turno dalla fine. Le ragazze di de la Fuente hanno vinto per 1-3 sul campo del Cortefranca. In gol Rigaglia, Di Luzio e Carravetta, per le padroni di casa in rete Kiem. Il pari del Brescia a Cesena è la conseguenza del primo posto in classifica.

Cortefranca – Como Women 1-3 (0-2)

Marcatori: 38’ p.t. Rigaglia, 50’ p.t. Di Luzio, 26’ s.t. Carravetta, 46 s.t. Kiem

Cortefranca: Meleddu, Vavassori, Valesi (10’ s.t. Asperti), Valtulini, Muraro (28’ s.t. Freddi), Martani (28’ s.t. Zanetti), Scarpellini, Kiem, Brevi, Vivirito (19’ s.t. Belotti), Redolfi (1’ s.t. Gervasi). A disposizione: Limardi, Ferrari, Picchi R.. All. Ermanno Bighe (all. in seconda).

Como Women: Bettineschi, Cecotti, Lipman, Rizzon, Vergani (36’s.t. Taborda), Pastrenge (33’ s.t. Bianchi), Picchi M., Hilaj, Rigaglia (33’ s.t. Roventi), Beil (22’ s.t. Mariani), Di Luzio (22’ s.t. Carravetta). A disposizione: Small, Cavicchia, Dubini, Carp. All. Sebastian de la Fuente

Arbitro: Kristian Bellò, di Castelfranco Veneto. Ass. 1 Alessandro Castellari, di Bologna, Ass. 2: Alessio Mauriello, di Bologna

Ammoniti: Di Luzio (9’ s.t.), Valtulini 45’ s.t.)

Espulsi: Nessuno

Angoli: 2-10

Recupero: 7’+ 5’