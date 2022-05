Osimhen, un gol dei suoi: occhi su mister 110 milioni

Osimhen colpisce ancora: la rete numero 14 in campionato, 18 in stagione con le 4 in Europa League. Un gol alla Osimhen, Victor ha proprio nel colpo di testa una delle sue qualità migliori.

Un grande protagonista in questa stagione nel Napoli di Spalletti, è riuscito a fare la differenza nonostante il lungo stop per il grave infortunio (frattura allo zigomo) nel match al Meazza contro l’Inter. Un valore aggiunto, un gioiello per il Napoli: il centravanti nigeriano che il club azzurro valuta intorno ai 110 milioni. E’ seguito dai club inglesi Manchester United e Arsenal.

Il Mattino