La Marca: “Per Insigne è stato un bell’addio. Scamacca solo se parte Osimhen”

“Le belle immagini del Maradona in pochi istanti hanno avuto la forza di cancellare i mesi turbolenti che hanno preceduto l’ufficialità del trasferimento di Insigne al Toronto. Si è chiusa nel migliore dei modi una delle più belle storie di calcio italiano degli ultimi anni. Altri campioni, forse anche superiori allo stesso Lorenzo, non hanno ricevuto il medesimo trattamento alla loro ultima apparizione. Dispiace in particolare modo per i 50.000 accorsi al Maradona, in una giornata afosa di inizio estate in un orario improponibile sia per lo spettacolo in campo e sia per gli stessi tifosi, che solo un sistema orbo poteva accettare e proporre, i quali si sono presentati allo stadio pur essendo una partita inutile e con ancora addosso i residui di una delusione cocente al solo fine di salutare colui che rimarrà per sempre legato indissolubilmente alla storia di questo club”. Infine, si è parlato del futuro di Scamacca, al centro di numerose voci di mercato che vedono coinvolto anche il Napoli:

“Scamacca sta dimostrando di essere un ottimo centravanti, ovviamente deve continuare il suo percorso di crescita. Ha grandi mezzi fisici e tecnici e potrebbe diventare il prossimo attaccante della nazionale. Per lui sarà importante scegliere con estrema cura la prossima meta dove proseguire la sua evoluzione calcistica. Ritengo difficile una sua nuova avventura all’estero dopo l’esperienza da giovanissimo al Psv. Mi auguro proprio per il calcio italiano che questo ragazzo, qualora lasciasse il Sassuolo, scegliesse un club che puntasse realmente su di lui e che in qualche modo non lo mettesse in dubbio alle prime apparizioni opache. In tal senso tra le tante squadre accostate a Scamacca, il Napoli potrebbe essere una soluzione ottimale qualora arrivasse davvero l’offerta monstre di cui si parla per Osimhen”.