Inter e Roma mai giocato Domenica alle 15; Napoli ci ha giocato più volte di tutti

Con la comunicazione del programma dell’ultima giornata di campionato, diventa sicuro un dato: Inter e Roma chiuderanno la Serie A 2021/2022 senza aver mai giocato alcuna partita alle 15 di domenica. L’orario più tradizionale per le partite del weekend, diventato un lontano ricordo in tempi di calcio spezzatino, è una rarità tra le big anche per Milan, Juventus e Lazio. Delle prime otto in classifica, la più “frequente” è il Napoli.

Milan: due gare domenica alle 15 nella Serie A 2021/2022.

Inter: nessuna gara domenica alle 15 nella Serie A 2021/2022.

Juventus: una gara domenica alle 15 nella Serie A 2021/2022.

Napoli: sette gare domenica alle 15 nella Serie A 2021/2022.

Roma: nessuna gara domenica alle 15 nella Serie A 2021/2022.

Lazio: una gara domenica alle 15 nella Serie A 2021/2022.

Fiorentina: sei gare domenica alle 15 nella Serie A 2021/2022.

Atalanta: quattro gare domenica alle 15 nella Serie A 2021/2022.