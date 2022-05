Incontro Spalletti/ADL: il tecnico avrà 3 precise richieste

Un Napoli che dovrà essere un mix tra giovani e calciatori di grande esperienza: questo il progetto di Luciano Spalletti per la squadra del prossimo anno. Lo ha dichiarato ieri nella conferenza di fine partita ed oggi ha un incontro con il presidente De Laurentiis per parlare del Napoli che verrà. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Il tecnico dovrebbe chiedere 3 conferme. “Spalletti alterna la spada al fioretto parlando di ciò che servirà alla sua squadra il prossimo anno. Ne parlerà anche oggi in un incontro con De Laurentiis all’hotel Britannique, del resto i due devono trovare una sintesi e stilare un progetto comune”. “Serviranno giovani di valore che andranno supportati da gente come Mertens e Koulibaly” ha dichiarato il tecnico. Perso Insigne, Spalletti vuole ripartire da loro due e da Ospina.