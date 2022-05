Il saluto dei compagni è social: “Buona fortuna, Lorè”

L’ ultima del capitano. Il saluto dei tifosi, della società e dei compagni di squadra. Questi ultimi hanno utilizzato soprattutto i social per salutare Lorenzo Insigne: «Grande vittoria per l’ultima partita della stagione in casa, ma soprattutto l’ultima partita per una delle leggende di questo club, Lorenzo Insigne. Buona fortuna a te capitano in questa nuova avventura. E grazie anche a voi tifosi del Napoli per averci supportato nella buona e nella cattiva sorte», il post di Anguissa su Instagram. «Terzo posto sigillato. Una vittoria davanti al nostro pubblico per salutare il nostro capitano», il post di Di Lorenzo. Il saluto di Koulibaly («È stato un lungo, splendido viaggio. Buona fortuna Lorè») e di Ghoulam. («Quanto ci siamo divertiti insieme su quella fascia»). L’ ultima del capitano. Il saluto dei tifosi, della società e dei compagni di squadra. Questi ultimi hanno utilizzato soprattutto: «Grande vittoria per l’ultima partita della stagione in casa, ma soprattutto l’ultima partita per una delle leggende di questo club, Lorenzo Insigne. Buona fortuna a te capitano in questa nuova avventura. E grazie anche a voi tifosi del Napoli per averci supportato nella buona e nella cattiva sorte»,«Terzo posto sigillato. Una vittoria davanti al nostro pubblico per salutare il nostro capitano»,(«È stato un lungo, splendido viaggio. Buona fortuna Lorè»)(«Quanto ci siamo divertiti insieme su quella fascia»).

«Ci mancherà, perché un tipo di giocatore come lui serve sempre alla squadra, soprattutto quando è un capitano», le parole di Rrahmani in conferenza stampa. Il difensore centrale kosovaro ha parlato anche della stagione del Napoli. «Il voto? Non lo so, se avevamo un po’ di fortuna forse potevamo fare qualcosa di più. È stato però un campionato positivo, perché almeno siamo in Champions».