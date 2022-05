Il Mattino – L’ultimo saluto di Lorenzo alla sua gente e al suo stadio è un lunghissimo abbraccio

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha giocato ieri la sua ultima partita con la maglia azzurra nel suo stadio, a giugno sarà del Toronto, e l’addio alla sua gente è stato un lungo abbraccio che non finiva, come scrive oggi Il Mattino. “ L’impressione è che non se ne voglia andare più. L’impressione è che questa sarà per sempre la sua casa. Ecco perché anche dopo mezzora dalla fine della partita contro il Genoa, Lorenzo Insigne è rientrato in campo. Al suo fianco i due figli, che lo hanno marcato più stretto delle decine di difensori che in 10 anni hanno provato a mettersi sulle sue tracce. L’ultimo saluto di Lorenzo alla sua gente e al suo stadio è un lunghissimo abbraccio che non si interrompe mai. «Ringrazio tutti: dai tifosi venuti a incitarmi, alla società, alla mia famiglia, agli allenatori che mi hanno accompagnato in questi anni, ai compagni di squadra», ha detto alla fine della partita contro il Genoa. «Da napoletano è una gioia immensa, indescrivibile. Napoli è casa mia e la prima cosa che farò quando avrò tempo è tornare qua. Voglio tornare a vedere la partita del Napoli: in tribuna o in curva». Facendo capire che questo sarà solo un addio in campo, ma non un addio a Napoli. «Qui ho vissuto tantissimi momenti belli. E l’amore per questa maglia è stato sempre troppo forte, per questo non l’ho mai lasciata. Adesso ho fatto questa scelta con la società e non ci sono problemi. Siamo tutti cont enti. Non ho rimpianti». Sì, perché la nuova avventura si chiama Toronto e da luglio sarà già in Canada.