Gallo: “A Napoli c’è sempre contestazione per ADL”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Massimiliano Gallo, giornalista.

“A Napoli il presidente è poco amato, avvengono delle cose esagerate. Lui è accusato di non avere a cuore il Napoli, lo scudetto e di considerare come obiettivo solo la qualificazione in Champions League. Su di lui una perenne contestazione. Questa non è una novità per lui, a differenza di quei fischi di copertura di ieri. Parole di Spalletti su Insigne? Ha esagerato, ma il calcio è bugia e fatto bene a farlo. Poi c’è la differenza tra Totti-Roma e Insigne-Napoli? C’è un racconto che si vuole fare: era una storia bella, perché era un napoletano con la fascia da capitano azzurro. Tuttavia ieri la festa è durata poco, con Totti la gente non voleva andare via. Poi a Napoli è più amato Mertens che è nato in Belgio, è fuorviante questo paragone”.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: RadioMarte