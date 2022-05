Fabrizio Corsi (pres. Empoli): “Parisi? Al momento nessun contatto con AdL”

Nel corso di Radio Marte, durante la trasmissione “Marte Sport Live”, condotta da Raffaele Auriemma, è intervenuto il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi. “Abbiamo messo in campo le nostre qualità. Sono ragazzi che vogliono arrivare e hanno tanto entusiasmo. Perché il Napoli non è lì in alto per lo scudetto? Non mi permetto ad andare a indagare, non è corretto. Non esprimo giudizi, posso dire che è più difficile vincere uno scudetto a Napoli rispetto a una città del Nord. Questo perché in quell’ambiente a livello di concentrazione ed equilibrio è più difficile avere continuità, soprattutto quando arrivano dei risultati molto positivi. Lo sapete, l’affetto e la passione è tanta: fiducia e ottimismo ci sono, ma ci vogliono altri ingredienti come contorno. Parisi? Parlo con Aurelio De Laurentiis di un po’ di cose, di giocatori, ma non credo che in questa fase si possa dare valore ad un apprezzamento di un giocatore. Non abbiamo parametri come altre società importanti come il Napoli”.

