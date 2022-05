Fabian Ruiz e Koulibaly: i gioelli di mercato insieme ad Osimhen

Victor Osimhen è uno dei gioielli del mercato azzurro con Koulibaly e Fabian Ruiz, tutti e due in scadenza 2023: anche il difensore senegalese, come il nigeriano, piace in Premier League, mentre lo spagnolo è seguito dal Barcellona. Tutti e due quest’estate parleranno del rinnovo con il club azzurro e per loro potrebbero arrivare offerte che andranno poi valutate dal Napoli. E poi verrà definito a fine stagione il futuro dei portieri Ospina e Meret, tutti e due ancora non hanno rinnovato: il colombiano è in scadenza il 30 giugno, il friulano a giugno 2023. Sicuri gli addii di altri azzurri in scadenza di contratto: finirà l’avventura a Napoli a fine campionato per Malcuit e Ghoulam. Altri due che andranno via insieme a Insigne.

Il Mattino