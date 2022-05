Difesa – Ospina, il Genoa lo tiene impegnato, Di Lorenzo è come la vipera del Gabon

Prova di grande solidità della difesa azzurra, che riesce a respingere l’iniziale assedio del Genoa, per poi occuparsi più di una tranquilla gestione negli ultimi minuti del match, quando le speranze dei liguri erano ormai morte.

6,5 Ospina – Col pallone tra i piedi ha qualche esitazione, la traversa lo grazia sulla conclusione di Yeboah. Chiude la porta a Portanova che forse avrebbe dovuto osare un pallonetto e che avrebbe potuto riaprire la partita. Attento sempre e per tutti i novanta minuti, il Genoa non gli regala un pomeriggio sereno.

7 Di Lorenzo – Gudmundsson quasi lo beffa dopo 5 minuti con un taglio rapido, poi fa una pennellata alla Picasso per la testa di Osimhen. Come la vipera del Gabon, il suo morso è letale sul palo che respinge il primo rigore. Ma non vale nulla. Incessante il suo lavoro sia in fase di copertura che di supporto a Lozano. Una spina continua.

6 Rrahmani – Disimpegno flaccido e pigro, la traversa gli è amica sul tiro di Yeboah. Poi però avendo al suo fianco uno che non molla neppure nella partitella ai giardinetti con i figli si scuote e da quel momento in poi alza la soglia dell’attenzione: il piede è quello buono e nelle mischie in area è un costante pericolo.

6,5 Koulibaly – Senza un centravantone da intimidire, spesso non sa neppure bene cosa fare. Primo tempo in cui il Genoa evapora dopo qualche brillantezza iniziale. Ma la sua è ancora una prova in sicurezza e piena di insidie anche nella ripresa. Bene soprattutto nel primo tempo ma il livello è sempre alto.

6,5 Mario Rui – Vero che Portanova quasi tira il freno a mano, ma c’è lui a prenderlo a spallate prima che arrivi in porta e possa calciare. Davvero sulla sinistra è una miccia che non si spegne mai: prende a va ogni volta che può. Con Di Lorenzo si capisce al volo: se avanza uno, l’altro resta a dare supporto.

Fonte: Il Mattino