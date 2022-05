Centrocampo – Anguissa opposizione solida e preziosa, Fabian ispirato

Grande prestazione del duo del centrocampo partenopeo: Anguissa si “mangia” il centrocampo del Genoa e regala spunti offensivi interessanti, come il passaggio verticale per l’accelerazione di Lobotka; Fabian soffre i primi minuti, poi riesce a venire fuori con la sua qualità.

7 Anguissa – Galdames prova a togliergli il fiato ma lui è piuttosto ispirato e si prende pure la briga di spiegare a Osimhen come muoversi. Quando è in condizione come ieri pomeriggio non lo ferma nessuno. Opposizione solida e preziosa. Un po’ meno visibile nella fase difensiva, ma ha il Napoli sulle spalle.

6 Fabian Ruiz – Badelj e poi Frendrup sanno che dandogli un po’ di pressione possono ammorbidirne gli effetti. Primo tempo troppo timido, al servizio esclusivo di Anguissa. Playmaker metodico senza il pizzico di genio che servirebbe per far correre la palla in verticale oltre il muro genoano.

Fonte: Il Mattino