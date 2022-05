Bagni: “Parole di Spalletti in conferenza stampa? È giusto che non gli piacciano i fischi”

Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Parole di Spalletti in conferenza stampa? È giusto che non gli piacciano i fischi, perché sa che in cuor suo che abbiamo perso una grande occasione. Ognuno difende il proprio lavoro, poi la gente è attenta e valuta. Tutto ciò significa che la gente sta pensando quello che pensano tutti gli addetti ai lavori: è stato un anno discreto ma si poteva fare molto di più. In certi momenti bisogna accettare le critiche, valutare certe situazioni. Io penso che lo facciano, ma non in pubblico, ma ci sta. Siamo delusi, punto.

Le responsabilità le abbiamo avute, le critiche le dobbiamo accettare, non c’è nulla di male. Milan? Ovvio che nel momento topico è venuto fuori il carattere della squadra, poi vedi le loro due ultime partite che erano toste, le hanno portate a casa e magari porta a casa lo scudetto. La differenza è stata lì. Il Milan aveva un calendario più difficile dell’Inter. Noi non critichiamo ma amiamo la maglia del Napoli, per questo facciamo delle valutazioni. Spalletti chiede calciatori fisici? Lo so però noi abbiamo costruito gli ultimi anni del nostro schema in modo diverso, il nostro modo di giocare è passato attraverso la rapidità, la tecnica, velocità e i passaggi di prima. Poi in quel caso Spalletti può avere ragione, perché da una parte sono i calciatori fisici a uscire nell’uno contro uno e ma a volte escono fuori i piccoletti con la rapidità.

Poi costruirà il suo gioco attraverso la fisicità, vedremo se andrà così per il verso giusto. La fisicità di Anguissa? Io capisco, va tutto benissimo. Quando è in condizione è utilissimo, ma quella rosa è fatta di giocatori che hanno un’altezza relativa e hanno un modo di giocare diverso. Poi saranno alti e potrebbero non essere così rapidi. O si va da una parte o dall’altra. La fisicità l’hai avuta con Petagna, o con Osimhen che è anche rapido. Io gli esterni li preferisco come Politano e Insigne.