[Foto] Giuseppe Ambrosino premiato come miglior giocatore del campionato Primavera

Una gioia per Giuseppe Ambrosino. Nonostante un finale amaro e il giocare i play-out del campionato Primavera, contro il Genoa, l’attaccante classe 2003 è stato premiato come miglior giocatore del torneo. Il ragazzo di Procida non giocherà l’andata per il rosso contro l’Hellas Verona.

👏 Giuseppe Ambrosino è stato premiato come miglior attaccante del campionato Primavera 1 TimVision ai “Primavera 1 TimVision Best Awards 2022” pic.twitter.com/NFVV44UH2X — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 16, 2022

La Redazione