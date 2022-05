Altro clean sheet per la porta azzurra

Gli azzurri per la seconda partita consecutiva riescono a tenere la porta imbattuta, la tredicesima volta in questo campionato: Koulibaly presidia la zona centrale in coppia con Rrahmani e sono provvidenziali con diagonali e coperture i due terzini Di Lorenzo e Mario Rui. Un Napoli tonico, concentrato e motivato che chiude così nel migliore dei modi al Maradona allungando a tre le vittorie consecutive. Spalletti conferma la stessa formazione per la terza partita di fila e c’è equilibrio e compattezza tra i reparti, eccezion fatta per qualche imbucata centrale del Genoa in avvio di partita e qualche ripartenza nella ripresa tamponata con recuperi difensivi. Il Genoa pressa alto e gioca a uomo per limitare il possesso palla degli azzurri ma la tattica funziona poco perchè il Napoli effettua comunque sempre al meglio il gioco da basso con Ospina che cerca con successo il passaggio centrale per Fabian Ruiz e Anguissa che a turno si abbassano e si girano su se stessi per avviare la manovra sempre con lucidità ed efficacia. Tutti girano al meglio intorno al capitano Insigne, che sfodera tutto il meglio del suo repertorio e carica ancora di più lo stadio nei momenti in cui il Napoli spinge alla ricerca del gol: un pomeriggio dalle emozioni forti per Lorenzo che saluta trascinando gli azzurri a una grande vittoria.

Fonte: Il Mattino