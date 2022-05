Ultima a Fuorigrotta non solo per i “noti”: occhio ad Osimhen

L’ultima a Fuorigrotta per Insigne e Ghoulam. Questo è sicuro. Qualche dubbio riguarda anche Mertens, Koulibaly, chissà. Ma Osimhen? La Gazzetta dello Sport annovera anche il nigeriano tra quelli in dubbio perchè la Premier con il suo fascino ed i suoi stipendi, lo ammalia. D’altra parte, andrebbe a guadagnare molto di più rispetto ai 4,5 milioni d’ingaggio attuali in azzurro e De Laurentiis, davanti alla classifica offerta indecente non potrebbe dire di no, per cui, il rischio c’è. Si legge:

“Le sirene della Premier continuano ad ammaliarlo e Aurelio De Laurentiis ritiene tutti i suoi giocatori cedibili, al giusto prezzo. Che dovrà essere per il presidente a tre cifre, la qual cosa comporterebbe una notevole plusvalenza per il Napoli che in soldi sta pagando poco più di 50 milioni al Lilla dei quali ne ha ammortizzato oltre 30. Dunque cedendolo per 100 milioni, almeno 70 sarebbe la plusvalenza. Al tempo stesso Arsenal e Manchester United hanno preso informazioni, mosso intermediari ma ancora non hanno presentato un’offerta diretta per il centravanti nigeriano”.