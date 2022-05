SSCN – Napoli-Genoa 3-0 – “La Grande Bellezza che oggi è tutta di Lorenzo Insigne”

Il Napoli ha battuto il Genoa oggi nella 37esima giornata di campionato di Serie A al Maradona, per 3-0, ma tutta l’attenzione era su Lorenzo Insigne, il capitano azzurro, che oggi ha giocato la sua ultima partita nella sua città con la maglia del Napoli, da giugno sarà del Toronto. La SSCN, sui social, commenta così: “Alle quattro e mezza del pomeriggio, del suo pomeriggio tutto azzurro e lungo, Lorenzo Insigne segna dal dischetto il gol che fa scoppiare le lacrime del capitano e l’emozione del Maradona. Il destino sa sempre quello che deve fare e per l’occasione speciale disegna l’happy end struggente e il finale travolgente per Lorenzo il Magnifico che saluta la sua città, la sua maglia, la sua avventura più bella e irripetibile scritta con le corde intime dell’anima e i battiti più struggenti del cuore. Il Napoli batte il Genoa ma passa tutto in seconda pagina rispetto alla copertina dedicata all’abbraccio per il capitano che prima, durante e dopo fa emozionare il popolo napoletano in un addio che sa di arrivederci, perchè certe storie non finiscono, fanno dei giri enormi e poi ritornano. Se non in campo, nella fede eterna. In avvio aveva segnato Osimhen che di testa si sta guadagnando brevetto e fregio di specialista aereo. Poi nel finale un eurogol di Lobotka suggella la giornata di gloria. Il Napoli batte il Genoa per 3-0 e chiude in bellezza al “Maradona”. La Grande Bellezza che oggi è tutta di Lorenzo Insigne, il Capitano mio Capitano dell’attimo fuggente. La storia d’amore di un figlio di Napoli che durerà per sempre”.