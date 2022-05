SETTORE GIOVANILE – Pari dell’Under 15, netta sconfitta dell’Under 16 contro la Fiorentina

Questo pomeriggio sono scese in campo le squadre Under 15 e 16 del Napoli, valevole per gli ottavi di finale. I ragazzi di Sorano (Under 15) hanno pareggiato contro il Frosinone in trasferta. Per gli azzurrini in gol Picca e Distratto su punizione, per i ciociari invece Bonpani e Dolciami. L’Under 16 invece nulla ha potuto in casa contro la Fiorentina. Per i viola di Capparella le reti di Fiorini, Fortini, Braschi e Conti.

La Redazione