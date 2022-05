SERIE A – Napoli-Genoa 3-0, gli up della squadra azzurra

Questo pomeriggio era l’Insigne-day al “Maradona”, ma si è giocato Napoli-Genoa, con i liguri alla ricerca di punti salvezza. L’inizio meglio i liguri che colgono la traversa con Yeboah. Gli azzurri prendono le misure e passano in vantaggio. Splendido cross di Di Lorenzo e Osimhen di testa batte Sirigu. Nella ripresa i partenopei non cambiano atteggiamento e cercano la via della rete. Arriva il raddoppio su rigore, prima Insigne coglie il palo, ma poi viene ribattuto e segna sotto l’incrocio. Nel finale arriva anche la terza rete, dopo aver sfiorato con Osimhen, Lozano e Mertens, con Lobotka che supera un paio di avversari e segna una rete all’Hamsik come contro il Milan. Al triplice fischio, la festa al capitano e gli applausi del popolo azzurro. Ecco le pagelle della sfida delle ore 15,00.

Ospina 7 – Il Napoli vince con merito contro il Genoa, il merito va anche al portiere colombiano. Bene con i piedi e salva su Yeboah e nella ripresa su Portanova. Davvero un finale in crescendo.

Di Lorenzo 7 – Il terzino ex Empoli conferma di essere il migliore nel suo ruolo. Bene in difesa ed è suo il cross dove nasce il gol di Osimhen. Per il resto sempre attento e concentrato e aveva segnato sul palo di Insigne, poi fatto ripetere il rigore. Immenso.

Koulibaly 6,5 – Il difensore senegalese inizia con un paio di errori, ma poi rimedia e cresce nella condizione. Nella ripresa super chiusura su Portanova e dimostra di essere un muro.

Fabian Ruiz 6,5 – Al centrocampista spagnolo manca solo il gol, ma per il resto partita attenta, compreso la fase d’impostazione. Giocatore che ha ritrovato la condizione, dopo un periodo a causa della pubalgia.

Anguissa 7,5 – Il centrocampista camerunense ha dimostrato di essere di un’altra pasta, ancora una volta. Solo all’inizio sembra non essere al top, ma è solo una sensazione. Davvero eccezionale e nella ripresa è straripante.

Lobotka 7 – Il gol fatto contro il Genoa, ha ricordato il coast to coast di Hamsik contro il Milan. Lo slovacco se lo meritava dopo un campionato eccezionale. Applausi, non c’è che dire.

Mertens 6,5 – Il belga conferma di essere in un finale di stagione davvero brillante. Manca solo il gol, come contro il Torino, ma è sempre nel vivo dell’azione. Splendido il passaggio per Osimhen e cerca anche la rete personale. Per il futuro si vedrà, ora c’è lo Spezia.

Insigne 8 – Il capitano, era la sua giornata, davvero uno spettacolo, prima e dopo. La gara è un corollario di grandi giocate, assist e numeri d’alta scuola. Segna su rigore e quando esce lo applaudono a scena aperta. Mancherà tanto.

Osimhen 7 – Il nigeriano con la rete al Genoa è arrivato a quota 13. Splendida rete di testa, poi come sempre scatti e giocate. Manca la doppietta, però anche oggi ha fatto il suo.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco