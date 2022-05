Ora è matematicamente sicuro, il Genoa è retrocesso in Serie B

Con la sconfitta del Cagliari per mano dell’Inter (1-3 alla Unipol Domus firmato Darmian, doppietta di Lautaro Martinez inframezzata da Lykogiannis), il Genoa, battuto 3-0 a Napoli, è aritmeticamente retrocesso in Serie B con una giornata d’anticipo: il Grifone torna in cadetteria dopo quindici campionati consecutivi disputati in Serie A, come riportato da Pianetagenoa.it. L’ultima relegazione dalla massima categoria risale alla stagione 1994-1995, quella dello spareggio di Firenze contro il Padova terminato ai calci di rigore. Sfuma la residuale possibilità di classifica avulsa a tre con i sardi e la Salernitana che avrebbe premiato il Grifo con i potenziali 31 punti.