Napoli, gli azzurri in scadenza: le situazioni da valutare

Insigne, certo, ma anche Ghoulam andrà via dopo nove anni in maglia azzurra, anche lui fa parte del gruppo storico. Ancora da capire quale sarà il futuro di Mertens, anche lui a scadenza il 30 giugno: il belga si è incontrato con il presidente, a fine stagione un nuovo incontro. Punto interrogativo anche per Ospina, il portiere colombiano non ha rinnovato e può andare via a parametro zero, ma il discorso di un suo prolungamento dell’accordo con il Napoli resta aperto: previsto un contatto tra il suo agente e il club azzurro a fine stagione. Resta ancora da definire anche il futuro dell’altro portiere Meret che ha il contratto in scadenza nel 2023. Sicuro invece della riconferma Anguissa, andrà via invece a scadenza di contratto il terzino francese Malcuit. Stesso discorso per Tuanzebe. Da definire il futuro di Juan Jesus in prestito dalla Roma: il Napoli dovrà decidere se far valere l’opzione per il riscatto.

Il Mattino