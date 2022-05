Lorenzo Insigne, il Capitano

Le parole di commiato del Capitano:

“Napoli è casa mia e lo sarà per sempre.

Voglio ricordare non solo gli episodi singoli e belli ma tutti i 10 anni trascorsi a Napoli. E’ stata una storia stupenda con i tifosi, è un amore troppo forte per questa maglia.

Arrivano dei momenti in cui bisogna fare delle scelte e io l’ho fatta insieme alla Società. Ringrazio tutti i miei compagni, gli allenatori, la Società, porterò tutti nei miei ricordi più belli.

Il mio cuore è qua, farò sempre il tifo per il Napoli e un giorno voglio tornare in Curva in questo stadio per urlare forza Napoli sempre”.

Fonte: Ssc Napoli