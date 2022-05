Lorenzo da luglio in Canada potrebbe non essere solo!

Lorenzo Insigne scriverà il suo futuro Oltreoceano: dal 1° luglio, infatti, sarà un giocatore del Toronto FC, squadra canadese della Mls. Una scelta di vita maturata dopo il tramonto delle trattative per il rinnovo del suo contratto con il Napoli, in scadenza il prossimo 30 giugno: Lorenzo ha firmato un quadriennale – come annunciato ufficialmente dal presidente del club Bill Manning – e guadagnerà 7,75 milioni di euro a stagione bonus compresi. E benefit (la casa, tanto per cominciare). Con lui, ovviamente, si trasferiranno anche moglie e figli, due maschietti che già frequentano da un po’ la scuola americana a Napoli e dunque con l’inglese hanno una certa dimestichezza. Insigne, tra l’altro, nel Toronto potrebbe trovare anche un altro napoletano: Mimmo Criscito, capitano del Genoa che oggi sfiderà il Napoli al Maradona. Fonte: Cds