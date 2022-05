La notte porta striscioni: ancora uno contro De Laurentiis

Ormai non ci si chiede più il motivo e lo si riporta per dovere di cronaca. La notte non porta consiglio, a Napoli porta gli striscioni, quelli che esprimono l’opinione di qualche gruppo organizzato del tifo azzurro. Da un paio di giorni a questa parte è ripresa la contestazione, quella mirata, quella firmata, contro De Laurentiis. Stavolta lo striscione è comparso a Piazza Sannazzaro. “ADL? Sempre lo stesso. Non parlare, chiudi il cesso”, quanto scritto dal gruppo ultrà dei ‘Vecchi Lions’.

Foto da TMW