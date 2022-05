FOTO – Ghoulam sui social, il suo saluto ad Insigne: “Quanto ci siamo divertiti, insieme, su quella fascia”

La partita di oggi contro il Genoa è stata un mix di emozioni e lacrime, per due addii importanti, quello del capitano Lorenzo Insigne, e di Faouzi Ghoulam. I due giocatori hanno fatto parte della storia recente del Napoli, lì sulla fascia sinistra, dove, con loro in campo, non ce n’era per nessuno. Insigne e Ghoulam si capivano senza guardarsi, i tocchi di palla dell’uno verso l’altro erano automatici, e proprio l’algerino, ha voluto a modo suo salutare il capitano sui social.

“GOOD LUCK, MY FRIEND! QUANTO CI SIAMO DIVERTITI, INSIEME, SU QUELLA FASCIA!”

Good Luck, my friend!

Quanto ci siamo divertiti, insieme, su quella fascia 💙 Bonne chance, mon ami!

On s’est bien amusé dans cette aile 💪🏾 Good luck, my friend!

What a blast we had down that wing 🙌🏾#FG31 💙 2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/WyO6emyPTj — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) May 15, 2022