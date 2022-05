[Formazioni] Napoli-Genoa: attacco super per Spalletti. Liguri spregiudicati al “Maradona”

Questo pomeriggio al “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 15,00, il Napoli affronterà il Genoa, sfida valevole per la penultima di campionato. Per Spalletti buone notizie dall’infermeria, tutti recuperati per la gara contro i liguri. In attacco spazio a Lozano, Mertens, Insigne e Osimhen. A centrocampo spazio ad Anguissa e Fabian Ruiz, Lobotka però scalpita. Infine Di Lorenzo è recuperato. Per i rossoblù due le assenze l’ex Maksimovic e a centrocampo Sturaro. In attacco ballottaggio Portanova-Yeboah, con il primo in vantaggio sul calciatore dell’Under 21. Infine Destro giocherà da centravanti.

Fonte: CdS