Festa a sorpresa per Lorenzo, ma qualcosa si sa già

Il momento è arrivato: oggi Lorenzino giocherà per l’ultima volta con la maglia del Napoli al “Maradona”. Lo stadio che l’ha visto crescere quando ancora si chiamava San Paolo e che oggi farà da sfondo a un lungo addio. Il club ha preparato una serie di sorprese che tali devono rimanere, ma di certo gli sarà conferita una targa, di certo compirà un giro di campo con moglie e figli e qualcosa di bello dirà alla sua gente. Che giornata, sì: tutta per lui e tutti per lui, dicevamo, perché la sfida con il Genoa interessa prettamente alla salvezza della squadra di Blessin e i cinquantamila spettatori annunciati pagheranno il biglietto per godere dell’ultima di Insigne con la maglia e la fascia del Napoli dopo dieci stagioni consecutive.

Fonte: F. Mandarini (C ds)