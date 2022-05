DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Genoa

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Fabbri; Ass1: Passeri; Ass2: Costanzo; IV: Giua; VAR: Abisso; AVAR: Maggioni

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 15,00, il Napoli affronterà il Genoa, per la penultima giornata di campionato. All’andata successo degli azzurri con le reti di Fabian Ruiz e Petagna, per i rossoblù momentaneo pari di Cambiaso. La squadra di Spalletti punterà al successo per chiudere la pratica terzo posto, i liguri invece per credere ancora nella salvezza. Out per infortunio per il Genoa Sturaro e l’ex Maksimovic. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco