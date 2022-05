DAZN – Zangrillo, pres. Genoa: “Il Genoa è da serie B, i suoi tifosi, no”

Il Presidente del Genoa, Zangrillo, a fine gara ringrazia i tifosi del Grifone e chiede scusa: “Il vero valore aggiunto del Genoa sono i tifosi. Sono qui oggi per dire loro che comprendo il loro sforzi ed il loro dolore. Mi prendo le mie responsabilità. La squadra va rinforzata in ogni settore, ora non copro di congetture il futuro. Oggi sono colpito, inutile fingere di non esserlo, ora dobbiamo affrontare la realtà e dare ai nostri sostenitori delle risposte. Abbiamo commesso degli errori, io per primo chiedo scusa, perchè nonostante gli sforzi abbiamo tradito le loro aspettative, non abbiamo recepito i messaggi, ma quando una squadra non vince, non segna, merita la serie B. Il Genoa merita la serie B, i suoi tifosi, no. In questo momento c’è un progetto a cui fare riferimento, dobbiamo onorarlo, conferme o non conferme, al momento non ce ne sono”