DAZN – Spalletti: “Rimpiango Insigne da mesi, Mertens credo che rimanga”

Al termine della gara con il Genoa, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, interviene ai microfoni DAZN: “C’era un’aria bella, un sentimento bello a cui rendere onore. Nel primo quarto d’ora il Genoa ci ha messo in difficoltà, poi quando siamo riusciti ad uscire dallo stretto, le cose sono andate meglio. Insigne, un grande professionista, sempre il primo ad arrivare al campo, ha sempre dato il suo contributo. Sono quei calciatori che a volte ti fanno arrabbiare, ma che quando non ce l’hai, rimpiangi di non avere. Fa parte di quei calciatori che tutti gli allenatori vorrebbero avere a disposizione. Dichiarare subito l’obiettivo di una stagione potrebbe essere troppo facile, quello che dà fastidio è che ci sono molte squadre, potenzialmente buone, che non ci hanno mai insidiato. Chiaro che noi, dopo l’inizio, ci avevamo creduto. E ci dispiace, lo ribadisco, potevamo lottare fino alla fine, ma è scorretto non rendere merito alla squadra per quanto fatto. Questi ragazzi hanno fatto un grande campionato, hanno giocato benissimo dopo la sconfitta di Empoli e visto che nessuno gli dà merito, lo faccio io. Insigne ho cominciato a rimpiangerlo quando si è avuta la sicurezza che andasse via, occorre sostituirlo con la stessa tecnica e qualità. Mertens è bravissimo, sulla pelle ha la capacità di fare gol, lo respira. Come lo faceva giocare Sarri è il Mertens più redditizio. Io credo che alla fine rimarrà, il presidente gli ha parlato…”