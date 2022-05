DAZN – Insigne: “Voglio solo godermi questo momento, non ho rimpianti”

E’ il suo giorno, è il suo addio. E’ commosso Lorenzo Insigne. Parla al termine della gara ai microfoni DAZN: “Grazie a tutti quelli che oggi sono venuti a salutarmi ed incitarmi. Qui a casa mia, tornerò ogni volta che potrò. Io non voglio ricordare solo momenti, voglio ricordare tutto questi anni passati insieme. L’amore per questa maglia e questa città e troppo grande, non ho rimpianti, ma ho dovuto fare questa scelta, anzi l’abbiamo fatta insieme, io e la società. Ringrazio davvero tutti, ex compagni di squadra, ex allenatori, addetti ai lavori, tutti hanno avuto belle parole e pensieri per me. Non voglio pensare a quello che poteva essere e non è stato, voglio solo godermi questo momento fino alla fine. Spero che i tifosi siano fieri di me, tornerò sempre. Devo tornare qui a vedermi il Napoli, in curva. E lo farò.”