C’è chi saluta, chi è in dubbio e poi ci sono Koulibaly e Fabian…

Ci sono quelli che oggi saluteranno certamente: Insigne, Ghoulam, Malcuit. Ci sono quelli che rientreranno a casa, come Tuanzebe, ci sono quelli accanto al cui nome c’è un punto interrogativo: Mertens, Ospina, Meret…ci sarà il rinnovo? Si attendono sviluppi, poi ci sono i gioiellini, quello che hanno gli occhi delle big addosso. Stiamo parlando di Koulibaly e Fabian Ruiz. Anzi, per dirla tutta, ne parla e ne scrive La Gazzetta dello Sport. Il loro contratto scade a giugno 2013, il Napoli difficilmente vorrà rischiare di perderli a zero. Su entrambi è molto forte l’interesse del Barcellona. C’è da dire che il loro futuro dipende anche da quello di Osimhen. “Di sicuro il tecnico Spalletti non rinuncerà a tutti a cuor leggero. Perché per lui il Comandante senegalese e il Mago andaluso sono difficilmente sostituibili per qualità”, puntualizza la rosea.