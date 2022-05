CALCIO FEMMINILE – Il Napoli retrocede in B, ecco la scelta del presidente Carlino

Dopo due stagioni, quindi, il Napoli Femminile saluta la serie A e non ci sarà nel primo campionato femminile all’insegna del professionismo. Deluso, anzi delusissimo, il presidente Carlino ha lasciato lo stadio prima ancora della fine della partita salutando affettuosamente il presidente del Pomigliano Pipola e congratulandosi per la grande salvezza conquistata. A questo punto iniziano ore di grande riflessione in casa Napoli Femminile, con Carlino che potrebbe lasciare la carica di presidente già oggi. Da statuto, ogni due anni è previsto il ricambio dei vertici societari, ma il ko di ieri e la retrocessione sembrano poter accelerare vorticosamente la decisione da parte di Carlino che in ogni caso non ha intenzione di abbandonare il club. Lui, che è stato l’anima del progetto con il doppio salto dalla C alla A, resterebbe nel club come socio e come sponsor, ma senza più ricoprire la carica di numero uno. Solo dopo il Napoli Femminile inizierà a riflettere sul dà farsi anche perché con l’inizio (da dicembre) della gestione Zwingauer la squadra è migliorata, seppur non sia bastato per centrare l’obiettivo della salvezza.

Fonte: B. Majorano Il Mattino