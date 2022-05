Alessandro Siani: la dedica…

La dedica di Alessandro Siani al Capitano:

“Lorenzo hai pianto e gioito per questa maglia. E noi insieme a te. Perchè nelle tue vene ,come nelle nostre scorrono anni di sofferenze e giorni di rinascita, sconfitte e vittorie. Tutte vissute in un unico abbraccio. Ad ogni rete. Il tamburo dagli spalti batteva come il tuo cuore in mezzo al campo. Le tue grida di gioia erano i nostri boati di felicità. Grazie Capitano. Grazie davvero. In questo momento ci saranno mille emozioni dentro di te. Un brivido che percorre tutta la tua vita. É proprio così: chi lascia napoli piange 2 volte. Quando parte. E quando ritorna. Perché nascere in questa città resta la piu grande vittoria di tutti i tempi!!!!!…

Fonte: Ssc Napoli