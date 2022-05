Video – Lorenzo sotto la Curva B: “Anche se vado via questa resta casa mia”

Domenica l’ultimo saluto alla città direttamente dal campo, oggi (Ieri ndr) però Lorenzo Insigne ha incontrato a Fuorigrotta una rappresentativa ultras di Curva B che ha voluto omaggiare il capitano del Napoli prima dell’addio all’azzurro. «Anche se vado via questa resta casa mia. Spero di tornare presto in città, ogni volta che avrò tempo. Non vi nascondo che da qualche giorno piango ogni volta che passo allo stadio, è stata casa mia per anni e spero lo sarà ancora. Porterò sempre Napoli nel cuore» le parole del capitano azzurro che ha ricevuto dai tifosi napoletani una targa tributo prima del saluto di domenica. Video tratto da Anteprima 24. Testo mattino.it

https://youtu.be/zOn91h3WP-Y