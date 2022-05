UFFICIALE – Assenza in attacco per squalifica nello Spezia nella sfida contro il Napoli

In attesa di conoscere la date e l’orario della sfida del “Picco”, oggi lo Spezia sta affrontando alla “Dacia Arena” l’Udinese per la penultima di campionato. I liguri di mister Thiago Motta, però contro il Napoli, non potranno contare sull’esterno d’attacco Gyasi. L’ex Palermo era in diffida e salterà il match contro gli azzurri.

La Redazione