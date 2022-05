Tuanzebe “rientra”, occorre un quarto centrale: c’è il nome nuovo

Tuanzebe rientrerà in Premier per fine prestito, di conseguenza, il Napoli ha bisogno di riempire una casella: quella del quarto centrale di difesa. Giuntoli sta monitorando Ostigard, ma non solo. Il Napoli, infatti, sta valutando anche altri profili per completare l’organico. Uno dei nomi nuovi, diffuso quest’oggi dal Corriere dello Sport, è quello di William Saliba, talento 2001 di proprietà dell’Arsenal, ma con una stagione in prestito all’Olympique Marsiglia da titolare con 50 presenze tra EL, poi Conference ed ovviamente Ligue1.