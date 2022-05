Spalletti a muso duro con la stampa locale, il pensiero di Pasquale Salvione (Cds)

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’

Grandi polemiche anche contro la stampa locale, sia da Spalletti che dai tifosi che hanno attaccato un po’ tutti indistintamente…“La stampa rappresenta il pensiero della gente. Ovviamente la delusione c’è stata ed è stata tanta. Io, però, credo che il piazzamento vada sottolineato ed è un’occasione da sfruttare. La stampa fa il suo lavoro e dipende su cosa ci si focalizza. Il collega Antonio Giordano ha posto una domanda al tecnico Spalletti riportando delle dichiarazioni che, ripetute e sottolineate, rappresentano una notizia. Poi ripeto che dipende sempre cosa si voglia notare. Se per esempio voi mi chiedeste cosa penso di Osimhen, io vi potrei dire che è un grandissimo giocatore ma che non so se ‘ha Partenope dentro’. A seconda di quello che si mette in evidenza, possono essere prese come parole d’elogio o avvisaglie di un possibile addio. Non è che la stampa voglia creare tensioni o altro ma, se senti una determinata dichiarazione più volte, ti poni dei quesiti, vai sulla notizia e cerchi di approfondire. E’ semplicemente il nostro lavoro”.