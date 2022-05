Sky, ultime di formazione Napoli: Lobotka/Anguissa per una maglia

Sky prova ad anticipare le scelte di formazione di Luciano Spalletti per la sfida al Genoa di Blessin. Insigne, ovviamente, ci sarà…quali gli altri? Al suo fianco, in trequarti, Mertens dovrebbe ancora spuntarla su Zielinski. Ballottaggio serratissimo a destra, invece, dove Politano che non parte titolare da un mese, scalpita. Per Sky potrebbe rubare il posto a Lozano. In attacco, ovviamente, Victor Osimhen. Qualche rimescolata alle carte a centrocampo, dove Fabian è certo del posto. Accanto a lui per una maglia sono in due: ballottaggio, infatti, tra Anguissa e Lobotka. In porta Ospina. Sarà l’ultima anche di Ghoulam. Chissà che Spalletti non gli conceda qualche minuto.