SERIE A – Udinese-Spezia 2-3, i liguri si salvano e restano in Serie A. Il tabellino

Alle ore 18,00 si è giocata, alla Dacia Arena, la gara per la 37esima giornata di campionato di Serie A fra Udinese e Spezia, vinta da questi ultimi per 2-3, vittoria che ha matematicamente salvato i liguri. “Per il secondo anno di fila, lo Spezia resta in Serie A. E lo fa con una giornata d’anticipo grazie al 3-2 conquistato, in rimonta, alla Dacia Arena. Un risultato che consente agli uomini di Thiago Motta di portarsi aritmeticamente a distanza di sicurezza dalle ultime tre posizioni, potendo dare il via alla grande festa salvezza.

UDINESE-SPEZIA 2-3, IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Perez 5.5, Marì 6, Nuytinck 5; Molina 7, Pereyra 6 (31’st Arslan 6), Walace 5.5, Makengo 5 (6’st Samardzic 6), Udogie 6 (31’st Soppy 6); Pussetto 5 (6’st Nestorovski 6), Deulofeu 5. In panchina: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Jajalo, Ballarini, Benkovic, Pafundi. Allenatore: Cioffi 5.5.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel 6; Amian 6, Erlic 6.5, Nikolaou 6, Reca 6 (31’pt Ferrer 7); Maggiore 7 (39’st Salcedo 6), Kiwior 6.5; Verde 7 (22’st Antiste 6), Agudelo 6.5 (23’st Bertola 6), Gyasi 6.5 (39’st Kovalenko 6); Manaj 6.5. In panchina: Zovko, Bourabia, Sala, Podgoreanu, Sher, Nguiamba, Strelec. Allenatore: Motta 7.5. ARBITRO: Aureliano di Bologna 6.

RETI: 26’pt Molina, 35’pt Verde, 48’pt Gyasi, 2’st Maggiore, 49’st Marì.

NOTE: Serata nuvolosa, terreno in buone condizioni. Al 46’st Manaj calcia alto un rigore.

Ammoniti: Nuytinck, Gyasi, Pereyra, Kiwior, Arslan.

Angoli: 4-2 per l’Udinese.

Recupero: 5′, 5′.