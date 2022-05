SERIE A – Hellas Verona-Torino 0-1, un gol di Brekalo decide l’esito della gara. Il tabellino

Oggi pomeriggio alle 18,00 si è giocata la gara per la 37esima giornata di campionato di Serie A fra Hellas Verona e Torino. Al Bentegodi non c’è stata una gara particolarmente brillante, ma piuttosto piena di falli e poco attraente. Al minuto 19, è Brekalo che decide le sorti della gara con un gol che vale per i granata la conquista dei tre punti, arrivando a 50 in classifica, a meno due dagli scaligeri.

HELLAS VERONA- TORINO 0-1, IL TABELLINO

Reti: pt 19’ Brekalo

Ammoniti: pt 28’ Gunter, pt 29’ Casale, pt 43’ Caprari, pt 43’ Izzo, st 35′ Praet

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (st 28’ Hongla), Gunter (st 1’ Sutalo), Casale; Lazovic (st 28’ Frabotta), Tameze (st 41’ Dawidowicz), Ilic, Depaoli (st 28’ Cancellieri); Lasagna, Caprari; Simeone. A disposizione: Chiesa, Berardi, Miguel Veloso, Bessa, Coppola, Retsos, Praszelik. Allenatore: Tudor.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo (st 15’ Djidji), Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci (st 10’ Pobega), Vojvoda (st 10’ Ansaldi); Praet, Brekalo; Belotti (st 31’ Pellegri). A disposizione: Milinkovic-Savic, Gemello, Pjaca, Seck, Mandragora, Warming, Linetty, Anton. Allenatore: Juric