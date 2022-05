SERIE A FEMMINILE RISULTATI – La Juventus chiude la stagione con tre punti. L’A.s. Roma vince il derby

Sabato di serie A femminile, l’ultima di campionato, c’era anche un verdetto che si attendeva, ovvero la zona retrocessione. Il Pomigliano vince in rimonta per 1-3 contro il Napoli e si salva, in B le azzurre del presidente Lello Carlino. Per il resto l’A.s. Roma vince per 0-3 il derby contro la Lazio e infine la Juventus chiude l’anno con un successo per 1-2 al “Vismara” contro l’A.c. Milan.

Risultati serie A femminile

Lazio Women-A.s. Roma 0-3

A.c. Millan-Juventus Women 1-2

Napoli femminile-Pomigliano femminile 1-3

La Redazione