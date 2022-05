SERIE A FEMMINILE – Napoli-Pomigliano 1-3, le ragazze di Panico ribaltano e conservano la categoria

Questo pomeriggio, presso l’Arena di Cercola, si è giocato il derby campano, valevole per la salvezza, tra il Napoli e il Pomigliano, valevole per la serie A femminile. Partono meglio le ospiti con Dellaperuta che prende l’esterno della rete e poi con Banusic che calcia, palla che lambisce il palo. Nonostante il dominio arriva il vantaggio delle azzurre su tiro di Mauri, respinge la difesa del Pomigliano e Golob segna da pochi passi in spaccata. Le ragazze di Mimmo Panico reagiscono con Banusic, ottima parata di Aguirre. Nella ripresa il Pomigliano la ribalta in 10 minuti. Prima con Dellaperuta che supera Awona e calcia all’incrocio. Poi arriva la doppietta di Banusic, prima appoggia in rete e poi con il tiro a giro che supera Aguirre. Al triplice fischio la festa del Pomigliano che si salva, mentre scende in B il Napoli, nonostante che sia stato in vantaggio nella ripresa.

NAPOLI 1-3 POMIGLIANO

[CERCOLA (NA), 14-05-2022 | “PICCOLO” | ore 14.30]

NAPOLI:. Aguirre, Garnier, Di Marino, Golob, Awona (dal 64’ Abrahamsson) , Mauri (87’ Toniolo), Errico (dal 66’ Pinna), Sara Tui (dal 32’ Severini), Goldoni, James (87’ Acuti), Erzen, A disp.: Chiavaro, Toniolo, Colombo, Acuti, Penna, Gallo. All.: Giulia Domenichetti.

POMIGLIANO: Cetinja, Capparelli, Apicella (88’ Ejangue), Fusini (dal 78’ Varriale), Tudisco, Cox, Vaitukaityte, Tudisco, Ferrario, Ippolito (88’ Mastrantonio), Banusic (dal 72’ Moraca), Dellaperuta. A disp.: Fierro, Ferreira, Moraca, Landa, Massa, Longobardi. All.: Domenico Panico.

ARBITRO: Daniele Virgilio di Trapani

ASSISTENTI: Pietro Pascali di Bologna, Federico Votta di Moliterno

QUARTO UOMO: Leonardo Di Mario di Ciampino

RETI: 27’ Golob (N), 62’ DEllaperuta (P), 64’ Banusic (P), 67’ Banusic (P)

NOTE: Giornata calda, terreno di gioco in erba sintetica. Angoli 3-3 Ammonite: Goldoni (N). Recupero: 3’ pt 5’ st

Fonte: pomiglianocalciofemmiinile.it