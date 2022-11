SERIE A – Empoli-Salernitana 1-1, grande gara al “Castellani”, ma Perotti spreca il match-point per i campani

Questo pomeriggio al “Castellani”, punti salvezza che cercava la Salernitana contro l’Empoli e la partita non ha tradito le attese. I campani partono forte e sfiorano per ben due volte la rete. Prima con Djuric, salva sulla linea Parisi e poi con Gyomber, grande parata di Vicario. I toscani giocano di rimessa e alla prima occasione passano con Cutrone che con un diagonale batte Sepe. La squadra granata reagisce e sfiora il gol con Radovanovic, palla che esce fuori di un soffio. Nella ripresa sale in cattedra Vicario che si supera prima su Djuric da pochi passi e poi con un doppio intervento, soprattutto d’istinto di piede su Bonazzoli. L’Empoli poi coglie il palo con Cutrone e poi Sepe para su Verre e sempre sull’ex Milan. I toscani sprecano la palla del raddoppio con Bandinelli che manda alle stelle. La Salernitana alla fine pareggia con la rovesciata di Bonazzoli. I campani avrebbero l’occasione per vincere su rigore, ma Perotti si fa parare il rigore da Vicario. A fine gara l’ex Roma è in lacrime per il penalty fallito e ora i granata devono attendere le gare di Genoa a Napoli e Cagliari in casa contro l’Inter.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto; Parisi (76’Cacace), Zurkowski (73’Henderson), Asllani, Bandinelli (73’ Benassi); Verre (76’ La Mantia); Cutrone, Pinamonti.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi (80’Coulibaly), Kastanos (53’Bonazzoli), Coulibaly (46’Ruggeri), Ederson, Obi (62’ Zortea); Verdi (80’Perotti), Djuric

GOL: 31’ Cutrone, 76’ Bonazzoli

ASSIST: Asslani, Radovanovic

AMMONIZIONI: Radovanovic, Henderson, Ederson

ARBITRO: Massa