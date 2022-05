PRIMAVERA 1 – N. Corrent (all. Hellas Verona): “A Napoli concentrati per fare bene”

L’Hellas Verona è già salvo per il campionato Primavera e domani affronterà all’Arena di Cercola il Napoli di Frustlaupi. Il tecnico degli scaligeri Nicola Corrent parla della sfida e della stagione della squadra.

“Ci siamo goduti appieno questa settimana dopo aver raggiunto il traguardo salvezza, allenandoci con più spensieratezza ed entusiasmo, ma allo stesso tempo con serietà e concentrazione, poiché ci aspetta ancora una appuntamento in cui vogliamo fare bene. Siamo molto contenti di ciò che abbiamo fatto, perché il percorso della squadra durante l’anno è stato positivo, con i ragazzi che hanno acquisito – di volta in volta – più consapevolezza e maturità. Aprile poi è stato un mese pesante, in cui però abbiamo preparato le gare alla grande centrando ben otto risultati utili in nove partite. La cosa però che mi rende più orgoglioso è che la squadra se l’è sempre giocata alla grande con tutti”.

Primavera 1 – Napoli-Hellas Verona Arbitro: Marco Emmanuele (Sez. AIA di Pisa), Ass1: Antonio Marco Vitale (Sez. AIA di Ancona); Ass2: Fabio Catani (Sez. AIA di Fermo)

Fonte: hellasverona.it