PRIMAVERA 1 – I convocati del Napoli. Out per squalifica Hysaj e Vergara

Domani alle ore 12,00, presso l’Arena di Cercola, il Napoli affronterà l’Hellas Verona, per l’ultima giornata del campionato Primavera. Agli azzurrini gli basta un punto per la matematica salvezza. Ecco i convocati di mister Frustalupi, out per squalifica Daniel Hysaj e Antonio Vergara. Recupera invece il centrocampista Saco.

I convocati di Frustalupi: Acampa, Ambrosino, Barba, Boffelli, Costanzo, D’Agostino, De Luca, De Marco, Di Dona, Flora, Giannini, Gioielli, Iaccarino, Idasiak, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Nosegbe, Pesce, Pontillo, Rendina, Saco, Spavone, Toccafondi

La Redazione