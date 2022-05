Napoli, trattativa in corso per estendere il contratto di Rrahamani

Il Napoli dovrà pensare a rinforzarsi aspettando la prossima stagione, tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Ma sarà importante anche capire chi dovrà restare e fino a quando. In questo caso, Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, scrive sui social del lavoro che sta facendo il Napoli per estendere il contratto di Amir Rrrahmani, difensore centrale accanto a Koulibaly, fino al 2027. Il giocatore è stato per un pò all’ombra di Manolas, ma poi, è venuto fuori in tutta la sua qualità, anche per questo si cerca di legarlo il più a lungo possibile al club azzurro.